بزيادة 63%.. بنك QNB يربح 26.4 مليار جنية خلال 2024

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك QNB مصر زيادة معدل نمو صافي أرباحه المجمعة خلال 2024 إلى ما يصل 63% مسجلة نحو 26.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.17مليار جنية خلال عام.

وقال البنك في بيان له اليوم حول النتائج المالية المستقلة والمجمعة لـ QNBعن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024 إن إجمالي الأصول المجمعة بلغت نحو 820 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 191 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 30%.

وزادت محفظة القروض والسلفيات 37% خلال 2024 لتصل إجمالاً إلي 365 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة بنحو 98 مليار جنيه خلال عام.

وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 24.3% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، وفق بيان البنك.

و بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.44% في نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.0%.

وأشار البنك إلى أن ودائع العملاء نمت 28% خلال 2024 مسجلة نحو 680 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 150 مليار جنيه خلال عام مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.

وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 235 فرعا تمثل تغطية جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى توجيه وحث العملاء على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل.

ويسعى البنك لمواصلة الاستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.