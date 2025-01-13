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سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه في 3 بنوك خلال تعاملات الاثنين

10:05 ص الإثنين 13 يناير 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.48 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.48 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.43 جنيه للشراء، و 13.48 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.52 جنيه للشراء ، بزيادة 8 قروش، و 13.62 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشا.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.49 جنيه للبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: اضغط هنا

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