باستثناء بنك ناصر.. بنوك مصر إجازة اليوم الأربعاء



كتبت- دينا كرم:

تغلق اليوم الأربعاء كافة البنوك العاملة بمصر أبواب فروعها، بمناسبة انتهاء السنة المالية 2024، على أن تستأنف العمل غدا الخميس، وفق بيان صادر للبنك المركزي المصري.

وتعود البنوك لاستئناف العمل غدا الخميس في المواعيد الرسمية من 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين ومن الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور.

ويعمل في القطاع المصرفي 36 بنكا خاضعا تحت رقابة البنك المركزي بعد خروج الأهلي اليوناني بعدد نحو 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

وباستثناء البنوك الخاضعة تحت رقابة البنك المركزي يفتح بنك ناصر الاجتماعي فروعه المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

ويخضع بنك ناصر الاجتماعي تحت رقابة وزارة التضامن الاجتماعي وفق قانون نشأته.