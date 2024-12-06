سعر الدولار يقفز أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفاع سعر الدولار خلال أسبوع بين 19 قرشًا و 42 قرشًا في 10 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.96 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، بزيادة 39 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.96 جنيه للشراء، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.95 جنيه للشراء ، و50.05 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.8 جنيه للشراء، و49.9 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.97 جنيه للشراء ، و50.06 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشًا للشراء والبيع.