كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري اليوم إطلاق خدمة التحويل اللحظي للأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية وإضافتها بشكل لحظي في حسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية.

ووفق بيان المركزي اليوم، فإنه تم الموافقة لعدد من البنوك المصرية لتنفيذ الخدمة من خلالها لتعزيز التحول الرقمي والمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.

وأكد المركزي أنه تم الإطلاق التجريبي لهذه الخدمة خلال شهر يونيو الماضي، عن طريق المراسلين للبنوك المقدمة للخدمة وكذا شركات الصرافة خارج مصر وذلك كمرحلة هامة من مراحل تطور استخدام شبكة المدفوعات اللحظية.

كيف يتم التحويل اللحظي عبر إنستاباي؟

كان إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في وقت سابق، إن خدمة التحويلات اللحظية عبر إنستاباي ستتم مع البنوك المراسلة للبنوك المصرية على مستوى العالم.

وتعني هذه الخدمة أن العميل يستطيع إجراء تحويلات للأموال من العملة الأجنبية بالدولة المقيم فيها إلى الجنيه المصري في حسابه أو المحفظة الذكية مقابل رسوم تحويل ثم تبديله إلى جنيه مصري بعد ذلك.

وبلغ عدد العملاء المسجلين على تطبيق إنستا باي أكثر من 11.5 مليون عميل ومن المتوقع أن تتخطى قيم المعاملات بنهاية عام 2024 أكثر من 2.7 تريليون جنيه.

وتمثل هذه الخطوة تطورًا هامًا في خدمة استقبال التحويلات الخارجية إلكترونيًا، حيث تتيح للعملاء تحويل الأموال من الخارج إلى داخل مصر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مما يسهم في تلبية متطلبات العملاء لحظيًا وفي أي وقت، وفق بيان المركزي.

وتعد المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية - التي تم إطلاقها في مارس 2022 - تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي.