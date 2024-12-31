ديون مصر الخارجية تعود للارتفاع مجددا مسجلة 155.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الصادرة اليوم عودة ديون مصر الخارجية للارتفاع مجددا خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 1.4% على أساس ربع سنوي.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الدين الخارجي على مصر ارتفع إلى نحو 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 أي بزيادة بنحو 2.319 مليار دولار في 3 أشهر.

كانت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة في وقت سابق كشفت عن تراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقابل 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وارتبط تراجع الدين الخارجي بالنصف الأول من 2024 مع إبرام مصر اتفاقية استثمار تاريخية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض والمتوسط والتي تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

سددت مصر خلال العام الجاري التزامات خارجية بنحو 38.7 مليار دولار منها 7 مليارات دولار في آخر شهرين نوفمبر وديسمبر 2024، وفق ما قاله في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.