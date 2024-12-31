مع إجازة البنوك غدا.. الحدود القصوى اليومية للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي

كتبت- منال المصري:

تكثف البنوك من مجهوداتها بتغذية ماكينات الصراف الآلي -ATM- بحدودها القصوى لإتاحة خدمتي السحب والإيداع من أرصدتهم على مدار اليوم بعد قرار تعطيل العمل بكافة بنوك مصر غدا الأربعاء بمناسبة إغلاق السنة المالية 2024.

وتعمل البنوك على تخصيص دوريات منتظمة على مدار اليوم من الموظفين بالتعاون مع شركات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي على مدار اليوم للتأكد من استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

ويضم القطاع المصرفي المصرفي نحو 30 ألف ماكينة صراف آلي منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات السحب والإيداع لعملائها دون احتساب رسوم وغير عملائها مع خصم رسوم طفيفة.

ويقدم مصراوي الحدود القصوى اليومية للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي مع إجازة البنوك غدا.

حد السحب النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه كحد أقصى.

حد الإيداع النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه بحد أقصى.

رسوم السحب: لا يتم احتساب رسوم على العملاء ولكن يتم فرض رسوم 5 جنيهات على غير العملاء على كل سحبة.