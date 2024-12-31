الضرائب تسهم بـ86.2% من إجمالي إيرادات مصر في 5 أشهر.. فما الأسباب؟

كتبت- منال المصري:

ساهمت إيرادات مصر الضريبية خلال أول 5 أشهر بميزانية العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى نوفمبر 2024) بنسبة 86.2% من إجمالي إيرادات الدولة، وفق التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية اليوم.

وبحسب البيان، فإن حصيلة إيرادات الضرائب قفزت خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي 38.4% إلى نحو 714.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 516.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.



وارتفع إجمالي إيرادات الدولة المصرية في أول 5 أشهر من العام المالي الجاري بنحو 36% إلى 829 مليار جنيه مقارنة بنحو 609 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.



أسباب نمو الضرائب

وترى وزارة المالية في تقريرها أن الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية يأتي في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل ازمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضرائب.





