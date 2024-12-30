المركزي يبيع أذون خزانة بـ840 مليون دولار بسعر فائدة أقل 0.25% عن العطاء السابق

كتبت- منال المصري:

باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية اليوم أذون خزانة مقومة بالدولار أجل 364 يوما بقيمة 840 مليون دولار، وفق نتائج بيانات العطاء المنشورة على موقعه الإلكتروني اليوم.

وتراجع تكلفة سعر العائد على أذون الخزانة في عطاء اليوم بـ 0.25% مسجلا 4.25% مقارنة بـ4.5% في العطاء السابق بدعم خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر العائد على الدولار 0.25% في اجتماع الأخير.

ويعمل البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري كل عام على إعادة طرح 6 عطاءات مقومة بالدولار عند بدء استحقاق أحدها أمام البنوك الراغبة في إعادة التجديد.

آخر عطاء مقوم بالدولار طرحه المركزي كان في بداية ديسمبر الجاري بقيمة 980.5 مليون دولار بسعر عائد 4.5%، وفق بيانات منشورة على موقع البنك المركزي.