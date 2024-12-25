بروتوكول بين البنك العربي الأفريقي وجامعة أسيوط لدعم القطاع الصحي والتنموي بصعيد مصر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط لدعم تطوير المستشفيات الجامعية والنهوض بالمنظومة الصحية والتعليمية والبيئية في صعيد مصر في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية (CSR) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

ووفقا لبيان البنك اليوم، فإن تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، وقع بروتوكول التعاون مع أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

و أكد تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، أن التعاون مع جامعة أسيوط يمثل خطوة هامة ضمن خطة البنك الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة في صعيد مصر.

و"يأتي هذا البروتوكول في إطار استراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي لتحسين المستوى الصحي والبيئي والتعليمي لأطفالنا في صعيد مصر و المساهمة في القضاء على قوائم انتظار العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان، ، كذلك توفير وتجهيز الحضانات لحديثى الولادة ، أجهزة قياس وعلاج الصفرة، وأجهزة الغسيل الكلوى للأطفال، هذا بالإضافة الى تحسين مستوى معيشة الاطفال في الصعيد " وفق ما قاله وحيد.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إنهذه الشراكة تأني مع البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن جهود الجامعة المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية لتقديم أفضل الخدمات الطبية.

ويشمل البروتوكول تقديم الدعم اللازم لتطوير المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط ورفع كفاءتها، مما يسهم في تقديم أفضل الخدمات الصحية لجموع المرضى المترددين عليها، فضلاً عن دعم القوافل الطبية الشاملة، من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في صعيد مصر.