لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

صندوق النقد يحث السلطات المصرية ببذل المزيد للانسحاب من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص

01:30 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

صندوق النقد الدولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

اتفق خبراء صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو.

وأكد الصندوق في بيان له حول التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود الحاسمة لتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، "بينما تواجه مصر رياحاً معاكسة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، كان هناك اتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج سحب الاستثمارات".

وأكدت أن الحكومة المصرية أكدت التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتخفيف عبء الديون المرتفع.

صندوق النقد الدولي القطاع الخاص إيفانا فلادكوفا هولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان