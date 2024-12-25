السوق يترقب قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة غدا

كتبت- منال المصري:

يترقب سوق المال والأعمال قرار البنك المركزي في آخر اجتماع له غدا الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بالإبقاء عليها.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بعد أن أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات له العام الجاري عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

تباطأ معدل التضخم على مستوى مدن مصر إلى 25.5% في نوفمبر من 26.5% في أكتوبر لأول مرة منذ 3 أشهر نتيجة تأثير سنة الأساس.

وتراجع معدل التضخم لا يعني إشارة لانخفاض أسعار السلع ولكن استمرار زيادة الأسعار بوتيرة أقل عن الشهر السابق له.

كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري لتظل عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف مواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.