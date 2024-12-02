الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 80 مليون دولار لتمويل الشركات المتوسطة في مصر والمغرب وتونس

كتبت- منال المصري:

وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" على استثمار نحو 80 مليون دولار في صندوق استثمار شمال إفريقيا الثالث (NAF III)، لتمويل رأس مال الشركات المتوسطة في مصر والمغرب وتونس هو أول صندوق تجمعة شركة RMBV"" كمدير صندوق مستقل.

ووفقا لبيان بنك " EBRD" اليوم، سيسعى صندوق NAF III إلى تحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل من الأسهم والاستثمارات المرتبطة بالأسهم في الشركات المتوسطة في البلدان الثلاثة.

وتعد RMBV"" شركة استثمارية مستقلة مخصصة لتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى شركات رائدة في الصناعة في جميع أنحاء شمال إفريقيا، وفق بيان البنك.

وفي حين أن الصندوق لن يتأثر بقطاع محدد، فإن RMBV سوف يستهدف في المقام الأول الشركات العاملة في أربعة قطاعات أساسية وهي الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والسلع الاستهلاكية الأساسية.

بعد الإغلاق الأول، سيسعى صندوق " NAF III" إلى استثمار ما يصل إلى 300 مليون دولار في الشركات في شمال إفريقيا لمساعدتها على تحقيق إمكاناتها التشغيلية الكاملة وتوليد عوائد مالية للمستثمرين.

وفي هذه القطاعات، سوف يميل فريق RMBV نحو الاستثمار في الشركات التي تقدم السلع أو الخدمات التي ستستفيد من ديناميكيات المستهلك الواعدة في شمال إفريقيا.

بالإضافة إلى الدعم المالي، سوف تتلقى RMBV حزمة تعاون فني للمساعدة في إنشاء وتنفيذ خطة عمل للمساواة بين الجنسين.

وقالت آن فوسيمالي، مديرة صناديق الأسهم الخاصة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن البنك يوكد التزامه ليس فقط بدعم الفرق الجيدة ولكن أيضًا بدعم الأسهم الخاصة كمصدر تمويل في اقتصادات شمال إفريقيا حيث تعمل.

وباعتباره المستثمر الأول، فإن دعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لصندوق شمال أفريقيا الثالث سيكون له تأثير محفز على حشد رأس المال العام والخاص للاستثمار في المنطقة وقيادة الصندوق نحو الإغلاق الأول، وفق ما قالته فوسيمالي.

وقال أحمد بدر الدين، الشريك الإداري في شركة RMBV إن هذه الشراكة تنطلق من رؤية الشركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء المنطقة من خلال تمكين الشركات متوسطة الحجم من تحقيق إمكاناتها الكاملة والمساهمة في تحولها إلى شركات رائدة إقليميًا.