قبول بنك ستاندرد تشارترد كأمين حفظ بالبورصة المصرية

كتبت- منال المصري:

وافقت البورصة المصرية على قبول قيد بنك ستاندرد تشارترد بسجل العضوية بالبورصة المصرية كأمين حفظ وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رقم (156) لسنة 2014، وذلك تحت كود رقم (5005) الصادر من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ECSD.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بداية العام الماضي على منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد للعمل في مصر من خلال فتح فروع.

ستاندرد تشارترد "PLC" هي شركة خدمات مصرفية ومالية عالمية بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن تدير شبكة تضم أكثر 776 فرعا حول العالم، حيث يتواجد فعليا في حوالي 59 سوقا ولكنه يخدم العملاء في ما يقرب من 150 سوقا حول العالم، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك.