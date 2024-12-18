الأسواق الدولية تحبس أنفاسها.. المركزي الأمريكي يحسم سعر الفائدة على الدولار اليوم

كتبت- منال المصري:

تترقب الأسواق الدولية قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- حول حسم سعر الفائدة على الدولار في آخر اجتماع في 2024 اليوم الأربعاء.

كان المركزي الأمريكي عكس اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة خلال آخر اجتماعين له حيث خفض سعر 0.5% على الدولار في سبتمبر الماضي و0.25% في نوفمبر مسجلا 4.5% 4.75%.

وعلى مستوى الأسواق الدولية يكون قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة على الدولار على رأس الاهتمامات لتأثيره على الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد الأمريكي فقط.

ويأتي اجتماع الفيدرالي بعد أن تسارع المعدل السنوي للتضخم بأمريكا بشكل طفيف خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.7% من 2.6% في أكتوبر الماضي، وفق مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.