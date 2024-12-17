المركزي يسحب 612.5 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك بعطاء اليوم

كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي اليوم الثلاثاء 612.5 مليار جنيه من فائض السيولة المقدمة من البنوك في عطاء الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت.

ووفق بيانات البنك المركزي، تقدم 26 بنكا في عطاء الوديعة الأسبوعية للحصول على عائد 27.75%.

الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت في عطاءات السوق المفتوح تعد أحد أدوات البنك المركزي لسحب سيولة من البنوك بهدف كبح جماح التضخم، أي الحد من تدويرها في قروض استهلاكية تزيد من عبء التضخم مقابل حصول البنوك على عائد مرتفع يقلل من عبء تكلفة تشغيل الأموال لديها.

كان البنك المركزي قرر قبل 8 أشهر الانتقال من آلية التخصيص في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بعطاء السوق المفتوح إلى القبول الكلي، وهو ما يستلزم من كل بنك تحديد احتياجاتها من السيولة بدقة قبل التقدم لربطها في وديعة المركزي، مع كل استحقاق أجل للوديعة السابقة.