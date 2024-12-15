تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.
بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع
بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: من هنا
فيديو قد يعجبك: