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تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد

09:53 ص الأحد 15 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.79 جنيه للشراء، و50.89 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.78 جنيه للشراء، و50.88 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.8 جنيه للشراء، و50.9 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 50.81 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.82 جنيه للشراء، و50.91 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي: من هنا

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