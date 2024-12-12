لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بزيادة 76.2%.. المصرف المتحد يربح 1.99 مليار جنيه في 9 أشهر

12:49 م الخميس 12 ديسمبر 2024

المصرف المتحد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 76.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 1.99 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للمصرف المتحد اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 51.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 3.5 مليار جنيه.

فيما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 14.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 454 مليون جنيه.

والثلاثاء الماضي تم تداول سهم المصرف المتحد في البورصة بعد تغطية الطرح الخاص 6% مرات والعام 52 مرة على نسبة 30% من رأس ماله وجمع من خلاله حصيلة بنحو 4.6 مليار جنيه.

وزاد رصيد ودائع العملاء 13.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وارتفع رصيد محفظة القروض والتسهيلات بالمصرف المتحد 13% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 27.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

المصرف المتحد ارباح المصرف المتحد ايرادات المصرف المتحد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير المالية: إصلاحات وتيسيرات ضريبية وجمركية جديدة خلال 6 أشهر المقبلة

إعلان

إعلان

تحذير رسمي من دوائين غير مطابقين للمواصفات : أحدهما محلول غسيل كلوي
الدولار يقفز لأعلى مستوى في البنوك ويلامس 51 جنيها خلال منتصف التعاملات