بزيادة 76.2%.. المصرف المتحد يربح 1.99 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد زيادة صافي الأرباح بعد خصم الضرائب بنسبة 76.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 1.99 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية للمصرف المتحد اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع بنحو 51.2% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 3.5 مليار جنيه.

فيما زاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 14.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي مسجلا نحو 454 مليون جنيه.

والثلاثاء الماضي تم تداول سهم المصرف المتحد في البورصة بعد تغطية الطرح الخاص 6% مرات والعام 52 مرة على نسبة 30% من رأس ماله وجمع من خلاله حصيلة بنحو 4.6 مليار جنيه.

وزاد رصيد ودائع العملاء 13.3% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 57 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وارتفع رصيد محفظة القروض والتسهيلات بالمصرف المتحد 13% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 27.65 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.