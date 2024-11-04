سيارات ومحمول ومجوهرات.. قائمة بـ13 سلعة غير أساسية سمح المركزي بتدبير الدولار لاستيرادها

كتبت- منال المصري:

وجه البنك المركزي البنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية المتمثلة في 13 سلعة التي تستوجب موافقة مسبقة منه قبل تدبير الدولار للعملاء، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.

وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"مصراوي" إن المركزي خاطب البنوك من خلال مكالمة هاتفية بتمويل السلع غير الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الرقابة والإشراف على البنوك مع الاكتفاء بإخطارهم فقط بالعمليات بعد التدبير.

بدأ المركزي بحظر تمويل هذه السلع من مارس 2022 إلا بعد حصول كل بنك على موافقة منه بهدف تخفيف الضغط على الدولار وإعطاء أولوية للسلع الأساسية قبل الانفراجة الأخيرة.

يقدم مصراوي قائمة الـ13 سلعة سمح المركزي للبنوك بتمويلها:

1- السيارات كاملة الصنع.

2- الهواتف المحمولة وكمالياتها.

3- نباتات وبذور غذائية.

4- الفواكه الطازجة.

5- الكاكاو.

6- المجوهرات واللؤلؤ.

7- التلفزيونات والأجهزة الكهربائية.

8- الملابس الجاهزة.

9- لعب الأطفال.

10- الإطارات المستعملة.

11- المفروشات.

12- الأثاث.

13- المعدات الثقيلة مثل الأوناش.