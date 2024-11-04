أرباح البنك التجاري الدولي تقفز 88.9% إلى 42.34 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

ارتفع صافي أرباح البنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك خاص في مصر- بنسبة 88.9% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلة نحو 42.347 مليار جنيه مقابل 22.41 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وسدد البنك التجاري الدولي، وفق القوائم المالية حول أول 9 أشهر من 2024، ضرائب على الدخل للخزانة العامة للدولة بنحو 16.3 مليار جنيه.

ونما صافي الدخل من العائد 72% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 65.68 مليار جنيه مقابل نحو 37.73 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 32% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 5.22 مليار جنيه مقابل نحو 3.95 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفع رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء بنسبة 29.3% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 304 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 234.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وزاد رصيد الودائع المقدمة للعملاء 33% في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 900.97 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل نحو 677.24 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للبنط التجاري الدولي نحو 30.195 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي.