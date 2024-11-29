سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار خلال أسبوع بين 5 قروش و 16 قرشًا في 9 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية أمس الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للبيع والشراء.

بنك القاهرة: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للبيع والشراء.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للبيع والشراء.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للبيع والشراء.

بنك قناة السويس: 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للبيع والشراء.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش ، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 49.55 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للبيع والشراء.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.69 جنيه للشراء بتراجع 15 قرشًا ، و49.78 جنيه للبيع، بتراجع 16 قرشًا.