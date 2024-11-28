هبوط مفاجئ في سعر الدولار خلال منتصف التعاملات في 4 بنوك كبرى
كتبت- آية محمد :
تراجع سعر الدولار بنحو 7 قروش في 4 بنوك كبرى خلال منتصف التعاملات اليوم مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 4 بنوك بمنتصف التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و 49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء، و 49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و 49.63 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و 49.64 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.
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