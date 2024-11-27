بمعدل نمو 80%.. بنك تنمية الصادرات يربح 3.88 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب 80% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا نحو 3.88 مليار مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه.

ووفق بيان البنك اليوم، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 61% في أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 6.122 مليار جنيه بزيادة بنحو 2.328 مليار جنيه.

وأرجع البنك نمو صافي الدخل من العائد إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم بالإضافة الي التوسع في نشاط التجزئة المصرفية.

وقال الدكتور أحمد جلال رئيس مجلس الإدارة إن صافى محفظة القروض والتسهيلات ارتفع ليصل إلى 66.200 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة بنحو 13.151 مليار جنية وبمعدل نمو 25% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023.

وعلي الجانب الأخر ارتفعت محفظة الودائع 46% بنحو 39.918 مليار جنيه في 9 أشهر لتصل إلى 126.851 مليار جنيه في سبتمبر الماضي.

وأشار جلال إلى أن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 17.336 مليار جنيه بزيادة بنحو 3.611 مليار جنيه بمعدل نمو 26% عن المحقق في 31 ديسمبر 2023.

وقال محمد أبو السعود نائب رئيس مجلس الإدارة إن أجمالي محفظة الافراد قد بلغت 10.3 مليار جنية بنهاية سبتمبر الماضي.

في حين بلغت محفظة قروض المؤسسات 57 مليار جنية بنهاية سبتمبر الماضي متضمنة 9.3 مليار جنية قروض مشتركة و 12 مليار جنية كقروض مباشرة، وفق أبو السعود.





