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الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الأربعاء

11:08 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.15 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و 13.21 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

بنك مصر: 13.16 جنيه للشراء، و 13.22 جنيه للبيع بتراجع قرش.

بنك الإسكندرية: 13.18 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع بتراجع قرشين.

البنك التجاري الدولي: 13.19 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع بتراجع قرش.

بنك القاهرة: 13.16 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و13.22 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الريال السعودي أسعار الصرف البنك الأهلي بنك مصر
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