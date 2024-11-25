بنك البركة مصر يطلق تطبيق الموبايل البنكي للأفراد والشركات

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك البركة مصر عن إطلاق تطبيق الموبايل البنكي الجديد، بهدف تعزيز الحصة السوقية للبنك من خلال تطوير المنظومة الرقمية وتوسيع العمليات الجغرافية.

ووفق بيان للبنك اليوم، فإن البنك يستهدف الوصول إلى 50% من العملاء النشطين رقميًا سواء أفراد أو شركات بحلول نهاية 2027، حيث يُعد بنك البركة واحد من أول أربع بنوك في مصر قامت بإطلاق تطبيق الموبايل البنكي الخاص بالشركات، مما يعزز من ريادته في تقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات القطاع التجاري.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، "يعد تطبيق الموبايل البنكي الجديد من بنك البركة مصر خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للبنك، حيث يعكس التزامه بتقديم تجربة مصرفية مبتكرة وسهلة الاستخدام تستهدف جميع عملائنا من الأفراد والشركات.

وأوضح أن التطبيق لا يقتصر على تسهيل العمليات المصرفية فقط، بل يتميز بأعلى معايير الأمان المُعتمدة دوليًا ومحلياً من البنك المركزي المصري، وذلك لضمان تجربة مصرفية آمنة ومتطورة.

وتوقع أن يشهد التطبيق أكثر من عشرة آلاف تحميل خلال فترة ما بعد الإطلاق.

وقال عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والاتصال المؤسسي والتحول الرقمي ببنك البركة مصر، قائلاً:" تأتي خطوة إطلاق الموبايل البنكي في إطار دعم بنك البركة لصناعة التكنولوجيا المالية بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي واستغلال الفرص الرقمية المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي، مع الوصول إلى شرائح وفئات مختلفة من العملاء وتلبية احتياجاتهم.

وقال المهندس رضا الله أحمد، رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك البركة مصر "يحتوى تطبيق الموبايل البنكي لبنك البركة مصر على مجموعة من الخصائص المتميزة، حيث يقدم التطبيق إمكانية التسجيل الذاتي للعملاء الأفراد باستخدام رقم الحساب، مما يجعل عملية البدء سهلة وسريعة.

كما يدعم التطبيق ميزة التحقق البيومتري (تقنية التعرف على الوجه أو بصمة الأصابع) لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق خدمات شاملة مثل فتح حساب وطلب دفاتر الشيكات، وطلبات إصدار بطاقات الخصم، وشراء الشهادات، وربط الودائع وتحويل العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري والتحويلات الفورية إلى حسابات بنك البركة مصر، والتحويلات المحلية، إلى جانب خدمات الحسابات والبطاقات الأخرى، مما يسهل على العملاء إدارة احتياجاتهم المصرفية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.