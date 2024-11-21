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البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي

06:19 م الخميس 21 نوفمبر 2024

البنك المركزي

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كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لخامس مرة على التوالي تحت ضغوط تسارع التضخم.

وظلت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتسارع معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار السولار والبنزين للمرة الثالثة خلال العام الجاري في أكتوبر الماضي.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الشهر المقبل.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 6% في مارس الماضي بهدف امتصاص الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.

البنك المركزي سعر الفائدة لجنة السياسة النقدية التضخم أسعار الفائدة
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