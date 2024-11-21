كتبت- منال المصري:

قال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إن إقرار عمولة على خدمة التحويلات من الخارج المقرر إطلاقها قريبا عبر تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية ستكون متروكة لقرار كل بنك دون تدخل من المركزي.

كان إيهاب نصر، قال في وقت سابق أن المركزي أتاح خدمة جديدة على "إنستا باي" بإجراء تحويلات من خارج مصر عبر تطبيق إلى حسابه بالجنيه أو محفظة الهاتف المحمول وسيتم تفعيلها قبل نهاية العام الجاري.

ويعني القرار أن العملاء يستطيعون إجراء تحويلات من الدولة المقيمين بها من خلال الطلب من أحد البنوك المراسلة بالخارج تحويل بعض مدخراته من العملة المحلية للبلد المقيم فيها إلى الجنيه المصري وإضافتها في حسابه عبر إنستاباي، وفق إيهاب نصر.

جذب تطبيق إنستاباي المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية عدد من العملاء بنحو 11.5 مليون عميل منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي.

وتم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، ومن المتوقع أن تتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في 2023، ونموًا بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.

كما ارتفع عدد المعاملات عبر التطبيق ليصل إلى 1.5 مليار معاملة خلال 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في 2023، بزيادة 250% مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700% مقارنة بعام 2022، وفق نصر.