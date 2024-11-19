سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع. بزيادة قرش.
البنك التجاري الدولي: 13.14 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.
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