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سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات الثلاثاء

01:26 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بنهاية تعاملات الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

بنك الإسكندرية: 13.13 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و13.17 جنيه للبيع. بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.14 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.11 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.17 جنيه للبيع بزيادة قرش.

سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر الريال السعودي
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