ارتفع في بنكين.. سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان بنحو 9 قروش، والبنك التجاري الدولي بنحو قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق اسعار الصرف المنشورة علي مواقعها الالكترونية

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.