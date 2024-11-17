ارتفع في بنكين.. سعر الدولار بنهاية التعاملات اليوم في 10 بنوك
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والاسكان بنحو 9 قروش، والبنك التجاري الدولي بنحو قرشين، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 8 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق اسعار الصرف المنشورة علي مواقعها الالكترونية
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.
بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.34 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.32 جنيه للشراء، و49.42 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.33 جنيه للشراء، و49.43 جنيه للبيع، بارتفاع 9 قروش للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.35 جنيه للشراء، و49.44 جنيه للبيع.
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