في أسبوع اجتماع الفائدة.. 10 بنوك تستأنف طرح شهادات بعائد مرتفع غدا

كتبت- منال المصري:

تستأنف البنوك طرح شهادات ادخار بأسعار عائد ثابت مرتفع مع العودة من إجازتها الأسبوعية غدا الأحد تزامنا مع عقد البنك المركزي اجتماع حسم الفائدة الخميس القبل.

ومن المقرر أن يعقد المركزي الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية وقبل الأخير خلال 2024 الخميس لحسم مصير سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وعلى مستوى أوعية الادخار بالبنوك تعد شهادات الادخار الأكثر طلبا بين العملاء خاصة من أصحاب المعاشات والموظفين بالقطاعي العام والخاص وذلك لانتظام دورية صرف العائد، وعدم وجود مخاطر.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة المرتفعة في 10 بنوك غدا قبل قرار المركزي لحسم سعر الفائدة.

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك الإسكندرية

شهادة "إليكس ستار بلس" الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا.

البنك التجاري الدولي

شهادة بريميوم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول مليون جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه .

شهادة بلس الثلاثية: يبلغ سعر الفائدة 19% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 500 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

شهادة برايم الثلاثية: سجل سعر الفائدة 18% سنويا ويصرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ومضاعفات الألف جنيه.

البنك المصري الخليجي

شهادة بريميم أجل 3 سنوات: سجل سعر الفائدة 21.5% سنويا ويصرف العائد شهريا.

بنك saib

الشهادة الثلاثية إكسلانس بلس: سعر الفائدة 23% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 5 ملايين جنيه.

الشهادة الثلاثية إكسلانس: سجل سعر الفائدة 22.5% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن مليون جنيه.

الشهادة الثلاثية برايم: سجل سعر الفائدة 22% سنويا ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

البنك الأهلي الكويتي

الشهادة الثلاثية: يتباين سعر الفائدة بين 21% سنويا ويصرف العائد شهريا، و22.1% ويصرف العائد بشكل ربع سنوي.

بنك HSBC:

الشهادة لثلاثية: تصرف عائدا 20.5% شهريا ويبدأ الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

بنك QNB الأهلي

الشهادة الثلاثية: يتراوح سعر الفائدة بين 20% سنويا ويصرف العائد شهريا، و20.05% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، و20.10% سنويا يصرف العائد بشكل نصف سنوي، و20.15% سنويا يصرف العائد بشكل سنوي.

بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية فرست بلس: تقدم أعلى عائد على مستوى الشهادات المطروحة البنك يصل إلى 21.5% ويصرف العائد شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى عن شرائها 5 ملايين جنيه.

بنك التعمير والإسكان

الشهادة الثلاثية "الماسية": تقدم عائد 21% يصرف شهريا بشرط لا يقل الحد الأدنى للشراء عن 100 ألف جنيه.

الشهادة الثلاثية: تقدم عائد يتراوح بين 18.5% يصرف شهريا و20% يصرف سنويا ويبلغ الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.