130% زيادة.. 3.1 مليار جنيه أرباح بنك قناة السويس في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

قال عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إن صافي أرباح البنك ارتفعت 130% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى 3.1 مليار جنيه مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي مدعوما بزيادة صافي الدخل.

وأوضح في بيان للبنك اليوم أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 68% ليصل إلى 3.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 2.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

وارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 43% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 147.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 103 مليارات جنيه بنهاية 2023 مدعوماً بزيادة الودائع.

ووفق عاكف المغربي، زادت الودائع بنسبة 46% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 107.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة ب 73.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وزاد صافي محفظة القروض وتسهيلات العملاء 52% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مسجلا 51.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقارنة 33.8 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.

وفي ضوء الحرص على الاستجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، تم إنشاء إدارة التحول الرقمي، كما تم تطوير استراتيجية رقمية طموحة تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتقديم حلول مُبتكرة تُلبي احتياجات كافة فئات العملاء.



كما تم استحداث إدارة العمليات المصرفية الدولي (GTB) لتقديم خدمات مصرفية متكاملة تُساهم في تنمية أعمال الشركات والمؤسسات وتعزز من نموها في بيئة تنافسية.

هذا بخلاف التوسع في بناء شراكات مع العديد من المؤسسات وتقديم حلول تمويلية متنوعة بما يدعم خطط نموها، مما يُساهم بدوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي.