ارتفاع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.6% في أكتوبر

كتبت- منال المصري:

ارتفع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 2.6% في أكتوبر من 2.4% في سبتمبر بزيادة 0.2%، وهي نفس الزيادة التي جاءت على مدار آخر 3 أشهر، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.2% في أكتوير حيث ارتفع مؤشر الغذاء في المنزل بنسبة 0.1% مسجلا 1.1%، وارتفع مؤشر الغذاء خارج المنزل بنسبة 0.2 % مسجلا 3.8%، فيما ظل مؤشر الطاقة دون تغيير على مدار الشهر عند سالب 4.9% بعد انخفاضه بنسبة 1.9% في سبتمبر، وفق البيانات المنشور على مكتب العمل الأمريكي اليوم.

كان الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.25% الخميس الماضي بعد أن خفضها 0.5% في سبتمبر الماضي ليسجل سعر العائد على الدولار 4.5% و4.75% مع قرب تراجع التضخم نحو مستهدفات 2%.