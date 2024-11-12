محافظ المركزي: لا توجد صحة بطلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من قرض الصندوق

كتبت- منال المصري:

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى بأنه لا توجد أية صحة بخصوص طلب مصر بزيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان للمركزي اليوم، فإن ذلك التأكيد جاء بصفة حسن عبد الله محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي وردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بزيادة القرض- إلى ملياري دولار.

وفي الوقت الراهن يجري صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة على برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لصرف 1.3 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة من المجلس التنفيذي للصندوق.

ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يصرف على شرائح حتى نهاية أمد البرنامج في سبتمبر 2026.

وخلال العام الجاري تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي على شريحتين الأولى في أبريل الماضي بعد إجراء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2024.

والشريحة الثانية تم استلامها في أغسطس الماضي بعد إجراء المراجعة الثالثة على برنامج القرض، بخلاف استلام مصر 347 مليون دولار في بداية إقرار الموافقة على القرض في ديسمبر 2022.

في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على رفع قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار بعد إعلان المركزي تحرير سعر الصرف وإتمام صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.