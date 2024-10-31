تنبيه هام من "إنستا باي" بتوقف الخدمات 3 ساعات لهذا السبب

كتبت- منال المصري:

أعلن تطبيق "إنستا باي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية تأثر خدماته المقدمة من خلال البنوك لمدة 3 ساعات بداية من 11 مساء اليوم حتى الساعة 2 صباحا.

وأرجع إنستاباي في منشور له على صفحته على "فيسبوك" تأثر الخدمات المقدمة من خلاله في هذا التوقيت بسبب قيام بعض البنوك بتحديث أنظمتها للتوافق مع التوقيت الشتوي بداية من مساء اليوم.

ويعد تطبيق إنستاباي الأوسع انتشارا في تعاملات التحويلات بين المصريين بفضل سهولة الخدمة وجودتها وتقديمها مجانا دون احتساب رسوم.

كان البنك المركزي أطلق خدمة الشبكة القومية للتحويلات اللحظية المرتبطة بتطبيق "إنستاباي" في مارس 2022 بهدف ميكنة المدفوعات وإجراء أي تحويلات بالجنيه المصري من أي مكان على مستوى العالم.

وكان إيهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في وقت سابق، إن قيمة التعاملات باستخدام إنستاباي تجاوزت نحو 800 مليار جنيه خلال 2023.

وفي الربع الأول من 2024، ارتفع عدد المعاملات عبر تطبيق "انستا باي" إلى ما أكثر عن 93 مليون معاملة بإجمالي قيمة تتخطى 565 مليار جنيه.