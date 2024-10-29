بنوك تقدم قروضا لتمويل رحلات السفر تصل إلى 9 ملايين جنيه

كتبت- منال المصري:

تقدم 4 بنوك قروضا لتمويل نفقات رحلات السفر والسياحة بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه وفق الدخل الشهري للعميل وقدرته على سداد قيمة الأقساط.

وتتيح البنوك الأربعة مصر والتجاري الدولي والبركة وفيصل الإسلامي هذه القروض للموظفين في القطاع العام والخاص بضمان تحويل الدخل الشهري، ولأصحاب المهن الحرة، ويتباين حد التمويل وفق نوع وظيفة العميل والشركة التي يعمل بها والدخل الشهري.

وتطلب البنوك بعض الأوراق من العميل عند طلب الحصول على القرض منها عرض سعر من شركة سياحة بإجمالي تكلفة السفر، وشهادة بالدخل الشهري من جهة العمل الي يعمل بها، وصورة الرقم القومي بشرط تكون سارية.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل قروض السياحة والرحلات خارج مصر في 4 بنوك.

بنك مصر

قيمة القرض: تصل إلى 300 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1.5% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

البنك التجاري الدولي CIB

قيمة القرض: تصل إلى 9 ملايين.

فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 1% من إجمالي قيمة القرض مرة واحدة.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه، وتحديد قيمة القرض يتوقف على قدرة دخل العميل لسداد الأقساط الشهرية.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

بنك البركة

قيمة التمويل: تصل إلى 200 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 3 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 2% من إجمالي قيمة التمويل مرة واحدة.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

بنك فيصل الإسلامي

قيمة التمويل: تصل إلى 750 ألف جنيه.

فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

المصروفات الإدارية: يخصم البنك 0.5% من إجمالي قيمة التمويل مرة واحدة.

الدخل الشهري: لا يقل عن 3 آلاف جنيه لموظفي الحكومة وألفي جنيه لموظفي القطاع الخاص.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.