سعر الدولار ببداية تعاملات الأربعاء في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء، في 4 بنوك، بينما تراجع في بنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، فيما استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، مع بداية التعاملات، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.62 جنيه للشراء، و48.72 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.65 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.63 جنيه للشراء، و48.73 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.62 جنيه للشراء، و 48.72 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.