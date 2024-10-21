بنك قناة السويس يقرض مدكور للمشروعات 1.2 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك قناة السويس توقيع عقد تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.2 مليار جنيه مع شركة مدكور للمشروعات، في خطوة تهدف إلى تعزيز قاعدة شراكات البنك، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مُبتكرة ومرنة لمختلف المؤسسات، تُساهم في توسيع نطاق أعمالهم وتحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

ووفق بيان البنك اليوم، انعقدت مراسم التوقيع بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وشهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب ببنك قناة السويس، وهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، والدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور، وهيثم قاسم، رئيس قطاع الائتمان والتمويل لمجموعة شركات مدكور، ورضوى مصطفى، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار لمجموعة شركات مدكور، بالإضافة إلى تواجد وفد من الجانبين.

وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية مُتكاملة تُلبي احتياجات كافة المؤسسات، وتُساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مدكور يعكس سعي البنك لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقال الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات مدكور، إن تلك الشراكة تُساهم في تعزيز أعمال الشركة وتوسيع نطاق مشروعاتها الحالية والمستقبلية داخل وخارج مصر، مشيدًا بجهود بنك قناة السويس المُستمرة لدعم الشركات الوطنية، مما يٌساهم بدوره في دفع عجلة الاقتصاد القومي.