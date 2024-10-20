إعلان

سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه اليوم الأحد في 5 بنوك

10:54 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

الريال السعودي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.91 جنيه، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرش، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 12.96 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي في البنوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ما تحركات البنوك المتوقعة بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة؟

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة