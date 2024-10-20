سعر الريال السعودي يرتفع مقابل الجنيه اليوم الأحد في 5 بنوك

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 12.91 جنيه، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرش، 12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، 12.96 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 12.93 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 12.96 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.91 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.97 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.