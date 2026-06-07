الرئيسية أخبار مصراوى TV وزير حرب ترامب يثير الجدل باصطحاب أبنائه الستة بعضهم بالزي العسكري لذكرى النورماندي كتب : مصراوي 06:00 م 07/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا وزير الدفاع الأمريكي حرب ترامب أبناء وزير الدفاع الشؤون العسكرية العلاقات الأمريكية الفرنسية أخبار ذات صلة لماذا انقلب جنرالات واشنطن على وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث؟ أخبار رصد مسيرات مجهولة فوق مقر إقامة وزير الدفاع الأمريكي أخبار أول تعليق من وزير الدفاع الأمريكي على اعتقال الرئيس الفنزويلي أمريكا أخبار