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أنامل ذهبية تصنع التراث.. شاهد كيف تُغزل المشغولات السيناوية على النول اليدوي

كتب : مصراوي

11:53 ص 07/06/2026

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المشغولات السيناوية النول اليدوي الصناعات التراثية التراث المصري المنتجات اليدوية

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