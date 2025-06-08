ماذا قال ترامب لفانس عن إيلون ماسك؟

الرئيسية أخبار مصراوى TV ماذا قال ترامب لفانس عن إيلون ماسك؟ 05:00 م الأحد 08 يونيو 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا ترامب يلون ماسك تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة احتجاجات على حاسوب ماسك الفائق ..هل يهدد مشروع "كولوسوس" صحة سكان ممفيس؟ أخبار ترامب: جمعت 5.1 تريليون دولار من الخليج خلال ساعتين أخبار ترامب ينتقد بوتين ويصفه بـ"المجنون”.. ما القصة؟ أخبار "القبة الذهبية" .. مشروع ترامب العملاق مهدد بسبب الرفض الكندي أخبار