الرئيسية أخبار مصراوى TV لماذا سُمح بدفن الأمير كريم آغا خان في أسوان؟ 08:00 م الأحد 09 فبراير 2025 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا كريم أغا خان أسوان الامير تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار المتعلقة بنخاف نمشي فى الشارع..أهالى عباس فريد بأسوان يطالبون بإزالة 3 منازل تعرضت أخبار لحظات الرعب والجحيم..النار دمرت 11 شقة في حريق 3عمارات بأسوان أخبار زيادة حركة السياحة والتجارة.. بث مباشر من أعلى محور بديل خزان أسوان بعد أخبار ارتفاع معدلات الحجوزات.. بدء الموسم السياحي الشتوي في أسوان أخبار