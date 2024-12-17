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أجسام غامضة في سماء أمريكا تثير الرعب...ما القصة؟

11:00 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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أمريكا لولايات المتحدة الامريكية جسام غريبة في سماء أمريكا
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