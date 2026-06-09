الرئيسية أخبار مصراوى TV إهانة أم إجراء أمني؟.. تفتيش لاعبي منتخب السنغال في مطار أمريكا يثير الجدل كتب : مصراوي 04:00 م 09/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا لاعبي منتخب السنغال مطار أمريكا أمريكا أخبار ذات صلة "يا نهار أبيض المنتخب هنا".. شاهد فرحة جنونية لمصري قابل منتخب مصر في شوارع أخبار "يمشون بيننا منذ سنوات".. البيت الأبيض يطلق موقع "الفضائيين": أبلغوا عن أخبار نيزك ينفجر بسماء أمريكا ويثير ذعراً بين السكان أخبار لأول مرة.. أمريكا تكشف عن فاتورة الحرب على إيران أخبار