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إهانة أم إجراء أمني؟.. تفتيش لاعبي منتخب السنغال في مطار أمريكا يثير الجدل

كتب : مصراوي

04:00 م 09/06/2026

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لاعبي منتخب السنغال مطار أمريكا أمريكا

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