الرئيسية أخبار مصراوى TV جوميز يرحل عن الزمالك ويتعاقد مع الفتح السعودي 07:33 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث جوزيه جوميز الزمالك نادي الزمالك تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: حقيقة مفاوضات حكيم زياش مع النادي الأهلي الأخبار المتعلقة كواليس رحيل جوميز عن الزمالك وتحديد بديله واجتماع عاجل لمجلس الإدارة أخبار مجلس إدارة نادي الزمالك يُساند اللاعبين في مباراة غزل المحلة أخبار تميمة نادي غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك أخبار توقعات جمهور المحلة والزمالك لنتيجة المباراة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى