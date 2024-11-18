الرئيسية أخبار مصراوى TV شي جين بينج يلتقي بايدن .. ماذا قال؟ 06:00 م الإثنين 18 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث ترامب بايدن أمريكا الصين تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: بعد صراعه مع السرطان.. وفاة "ملك جمال الأردن" الأخبار المتعلقة خطة ترامب للهجرة .. عودة الاحتجاز العائلي وبرنامج 'البقاء في المكسيك'" أخبار إدارة بايدن تموّل أوكرانيا حتى يناير 2025 .. هل تسعى إلى توريط ترامب ؟ أخبار رصد غامض قبالة الكويت...أجسام طائرة تثير دهشة الكونجرس الأمريكي أخبار أول تعليق لإيلون ماسك على تعيينه في وزارة الكفاءة .. بداية قوية لإعادة أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى