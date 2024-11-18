الرئيسية أخبار مصراوى TV مجـ ـزرة مـ ـروعة في بيت لاهيا...50 شـ ـ هيدًا شمال غـ ـزة 11:00 ص الإثنين 18 نوفمبر 2024 تطبيق مصراوي لرؤيــــه أصدق للأحــــداث y.m lhg y.m مال غزة زة لسطين سرائيل تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الخبر التالى: نهاية سول تقترب”...تهديد صادم من شقيقة زعيم كوريا الشمالية الأخبار المتعلقة اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ٣ أشخاص يشتبه في تورطهم بإطلاق قنابل أخبار الولايات المتحدة تكشف خطة للتهدئة بين إسرائيل وحزب الله .. تدخل الجيش أخبار ألكسندر توربانوف في فيديو جديد .. الأسرى الإسرائيليون في غزة يعانون أخبار تصاعد حوادث الترهيب في الضفة الغربية .. مستوطنون يهددون الفلسطينيين أخبار اعلان باقى المحتوى باقى المحتوى