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فتح باب التحويلات إلكترونيًا لكليات جامعة حلوان.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة

04:06 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

جامعة حلوان

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كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، عن قيام قطاع التعليم والطلاب برئاسة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بفتح باب التحويلات للطلاب الراغبين في التحويل بين الكليات غير المناظرة ، وذلك لمدة شهرين.

وتتم عملية التحويل إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي المخصص لذلك اضغط هنا.

https://transfer.helwan.edu.eg/

وأكدت الجامعة أن التحويلات تخضع للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وتشمل التحويل بين الكليات غير المناظرة ويتم التحويل بين الكليات المناظرة من خلال الكليات، مع مراعاة الشروط اللازمة.

وتحرص جامعة حلوان على إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لتحقيق رغباتهم في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، ويعد دعم الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مرنة وشاملة على رأس أولوياتها، بما يضمن استمرار التميز الأكاديمي وتقديم أفضل الخدمات التعليمية.

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