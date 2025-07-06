كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات عدة إجابات بشأن تساؤلات عن اختبارات القدرات - 2025 وذلك لطلاب الثانوية العامة 2025 حيث سيتاح لهم التقديم لاختبارات القدرات بدءًا من يوم 12 يوليو المقبل وحتى يوم 25 يوليو من نفس الشهر.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك يأتي حرصاً من المجلس الأعلى للجامعات على مصلحة طلاب الشهادة الثانوية العامة هذا العام 2025 الراغبين في التقدم لأداء اختبارات القدرات للكليات التي تشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأشار إلى أنه في ضوء ذلك تم إعداد سلسلة من التساؤلات وأجوبتها لتغطي كافة تساؤلات الطلاب التي تساهم في توعيتهم بالإجراءات المتبعة عن التقدم لأداء هذه الاختبارات.

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