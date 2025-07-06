كتب- عمر صبري:

حسمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستفسار بين طلاب الثانوية العامة 2025 هل يحق لطلاب الثانوية 2025 الراسبين دخول اختبارات القدرات مرة أخرى؟، وذلك من خلال ردها ونشرها توضيحا.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه ستُجرى اختبارات القدرات في المواعيد المُقررة مرة واحدة فقط، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأدائها مرة أخرى، سواء بالكلية نفسها أو بكلية أخرى في نفس التخصص.

وأضافت أنه يمكن للطالب الاطلاع على نتيجته من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وشددت أنه لن يُعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على تحقيق مبدأ الشفافية مع الطلاب.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2025، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2025/2026.

وأوضح الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الفرصة متاحة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اضغط هنا. https://tansik.digital.gov.eg اعتبارًا من يوم السبت الموافق 12/7/2025 وحتى يوم الخميس الموافق 24/7/2025.

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